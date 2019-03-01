زيارة مفاجئة لمسئول بريطاني رفيع الى عدن وتحركات مريبة وغامضة بدأتها لندن

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وصل، ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية البريطاني جريمي هنت، الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) في زيارة مفاجئة.
ووصل وزير الخارجية البريطاني جريمي هنت، على متن طائرة خاصة قادما من العاصمة السعودية الرياض .
وسيلتقي هينت رئيس الوزراء ومسئولين في الحكومة الشرعية للتباحث حول تنفيذ اتفاق السويد .
وبدات لندن تحركات مريبة وغامضة ، حيث التقى الوزير البريطاني في مسقط ناطق الحوثيين ، ثم التقى في الرياض الرئيس هادي ووزير الخارجية السعودي ووزير الدولة عادل الجبير.
وتناقضت تصريحات هنت مع تحركاته فيما يتعلق باتفاق الحديدة ، ففي حين قال الوزير البريطاني انه اتفق مع الجبير على ضرورة الانسحاب الفوري للحوثيين من الحديدة ، تحدث مع ناطق الحوثيين حول احراز تقدم في ملف الحديدة.