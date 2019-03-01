المجلس الانتقالي يلّوّح بحرب جديدة .. ويعلن لسنا تحت امرة هادي بل التحالف

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هدد قيادي فيما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بنشوب حرب جديدة حال لم يلبِ أي اتفاق سلام أممي حق تقرير المصير لجنوب اليمن.
وقال أحمد عمر بن فريد- وهو عضو بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، لوكالة رويترز- إن أي اتفاق سلام يبرم بوساطة الأمم المتحدة ولا يعالج رغبة الجنوب في تقرير المصير سيكون "خطيراً" وقد يتسبب في تفجر صراع جديد.
وأوضح أن ثمة حاجة لإشراك الجنوب في عملية السلام لتجنب نشوب صراع آخر إذا لم يلب الاتفاق الذي قد يبرم مطالبتهم بحق تقرير المصير. وأضاف "لن يقبلوا ذلك. وسيقاتلون مرة أخرى".
وتابع قائلاً "لذلك لدينا خياران: بدء حرب جديدة لبدء أزمة أخرى أو تفهم طموحات الشعب وتجنب أي أزمة سياسية أو اضطرابات في المنطقة.
سيدافعون على الأرجح عن مصالحهم إذا شعروا بأن مصالحهم همشت خلال العملية الدبلوماسية".
وأضاف بن فريد إن المجلس التقى بجريفيث ثلاث مرات وهو يتفهم تطلعاتهم. وقال "وعدنا أننا سنكون على الطاولة. لكن متى؟" .
وقال بن فريد إن استبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي فيما تناقش المحادثات صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة وطنية والإعداد لانتخابات عامة سيكون "احتمالا صعبا بالنسبة لنا".
وأضاف: "قواتنا تحت إمرة التحالف. لسنا تحت قيادة هادي، لكننا تحت قيادة التحالف". وقال بن فريد- إن المقاومة الجنوبية لم تكن منظمة في البداية، لكن الكثير من المدنيين حملوا السلاح لمحاربة الحوثيين، ثم شكلوا فيما بعد بمساعدة التحالف لواء ”الحزام الأمني“ ولواء ”النخبة“.