قصة المرأة التي تتقدم في السن أسرع 8 مرات من غيرها

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تعيش الأميركية تيفاني فيدكيند، والبالغة من العمر 41 عاما، بمرض نادر معروف علميا باسم «بروجيريا»، والذي يجعلها تبدو أكبر من عمرها.

وتعد فيدكيند «أقدم ناجية معروفة» من حالة مرضية نادرة تسمى «بنجامين بوتون»، والذي تم تحديده لدى 156 شخصاً حول العالم، والذي يؤدي عادةً إلى الوفاة بعمر 12 عاماً.

ويعني هذا المرض أنها تبدو أكبر من عمرها، وهو ما يظهر على ملامح وجهها وتجاعيده، فهي تتقدم في السن أسرع 8 مرات على الأقل من المعدل الطبيعي.

وفيدكيند حالة فريدة لأن عادة ما يتم تشخيص هذا المرض عند الأطفال في أول عامين من قدومهم إلى الحياة، ويتوفى غالبيتهم قبل سن الثانية عشرة قبل الوفاة، لكن فيدكيند لا تزال حية ترزق. وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن فيدكيند أكبر شخص حي يعاني من هذه الحالة المرضية، وأطول ناجٍ معروف لا يزال على قيد الحياة حتى الآن.

وتوفي ليون بوتا، الذي كان يعتقد أنه «أكبر ناج» من المرض، قد توفي عن 26 سنة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتحمل والدة فيدكيند، ليندا، الجينات المسؤولة عن المرض، لكنها لا تعاني من أي مرض على الإطلاق.

وتوفي شقيق فيديكيند، تشاد، بسبب هذا المرض أيضا قبل 7 سنوات، عن عمر 39 عاما، ولذلك تخشى العائلة أن تفقد فيدكيند في أي لحظة.

وتقول فيديكيند: "لا أسمح للمرض أن يعيقني عن ممارسة حياتي، إنه يجعلني مميزة بطريقة ما.. لكن عندما مات أخي، فقد رأيت ما يمكن أن تكون عليه بقية حياتي".

وتعيش فيديكيند حاليا في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، وتعاني من تسوس الأسنان وتساقط الشعر ومشاكل في القلب بسبب المرض، ويبلغ طولها مترا ونصف المتر، وتزن 26 كيلوغراما فقط.

وبحسب الصحيفة، فأعراض المرض تظهر في العام الأول عند الولادة، مثل النمو البطيء وفقدان الشعر والدهون، وصلابة المفاصل