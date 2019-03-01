أمير سعودي يفوز بمنصب جديد مأرب.. تدشين العمل في محطة حريب الكهربائية قوات الجيش تعلن استعادة قرى« أحمد علي» بـ«صعدة» ومناطق استراتيجية أخرى بعد معارك ضارية مع المليشيا بعد تداول «مكالمة خطيرة»... الرئيس الجزائري يصدر قرارا عاجلا من سويسرا ما حقيقة وصول قوات مرعبة تعرف بكتائب المهام الخاصـة بكامل عتادها العسكري لمساندة قبائل «حجـور».. ؟ المليشيات الحوثية تزرع الالغام والمتفجرات في مخازن الغذاء التابعة للامم المتحدة الأردن توقف رجل الامارات الاول ... لماذا؟ الصين تهدد تركيا بهذا الملف ولهذا السبب ؟ علماء يكتشفون علاجًا جديدًا للشلل الرعاش لقاء ثلاثي رفيع في مأرب يحسم موضوع جوازات حجاج اليمن و13 ألف جواز تنظر الطباعة .. تفاصيل صامته عن توقف إصدار جوزات الشرعية
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم ، السبت 2 مارس 2019 م العمل في محطة كهرباء حريب المستقلة بطاقة إنتاجية قدرها (7) ميجاوات
وخلال التدشين أوضح الوكيل مفتاح اهمية تدشين محطة كهربائية مستقلة لمديرية حريب لتغطية احتياجات المديرية وأجزاء واسعة من مديرية عين في محافظة شبوة بالطاقة الكهربائية اللازمة بعد أن كانتا مرتبطتين بمحطة الجوبة الكهربائية،مبينا بأن الطاقة التي كانت تستهلكها مديريتا حريب وعين من محطة الجوبة الكهربائية سيتم تخصيصها لتغطية احتياج باقي عزل ومناطق مديريتي الجوبة وجبل مراد .
وأكد الوكيل مفتاح أن السلطة المحلية تسعى لتغطية إحتياج كافة مديريات المحافظة بخدمة الكهرباء بعد أن استكملت إجراءات إيصال الطاقة الكهربائية لمديريات رحبة والعبدية وماهلية،مشيراً إلى أنه تم توريد الأعمدة و الكابلات والمحولات عن طريق لجنة المناقصات و سيتم تركيبها خلال الأيام القادمة تمهيدا ً لتغذية المديريات الثلاث.
وأشاد بجهود إدارة وطواقم المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وعملهم الدؤوب والدائم في سبيل تنظيم وتفقد خدمات الطاقة وإصلاح وتحسين مستوى أدائها في جميع مديريات المحافظة.