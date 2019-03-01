قوات الجيش تعلن استعادة قرى« أحمد علي» بـ«صعدة» ومناطق استراتيجية أخرى بعد معارك ضارية مع المليشيا

الأحد 03 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت 2 مارس 2019 م ، تحرير مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، شمالي البلاد.

ووفقا لموقع الجيش الوطني " سبتمبر نت" فقد تمكنت قوات الجيش من تحرير قرى أحمد علي، وصدام ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح، بعد معارك ضارية خاضتها ضد المليشيا.

وأسفرت معارك التحرير عن تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما واصل أبطال الجيش تقدمهم لتحرير ما تبقى من المنطقة.