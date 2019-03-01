ما حقيقة وصول قوات مرعبة تعرف بكتائب المهام الخاصـة بكامل عتادها العسكري لمساندة قبائل «حجـور».. ؟ فضيحة تهريب العملة الصعبة وغسيل الاموال المنهوبة تدفع شركـة «حوثية» في صنعاء الى تسريح الموظفين الأردن توقف رجل الامارات الاول ... لماذا؟ الصين تهدد تركيا بهذا الملف ولهذا السبب ؟ علماء يكتشفون علاجًا جديدًا للشلل الرعاش لقاء ثلاثي رفيع في مأرب يحسم موضوع جوازات حجاج اليمن و13 ألف جواز تنظر الطباعة .. تفاصيل صامته عن توقف إصدار جوزات الشرعية مأرب : افتتاح محطة كهربائية جديدة لاحد مديرياتها الهامة موقع وزارة الخارجية البريطانية يفضح الموقف البريطاني مع الحوثيين بدون قصد .. كيف تتلاعب لندن بالشرعية والتحالف بعد التشبع من زواج المتعة ... الزواج الأبيض يجتاح إيران ... لماذا وكيف ؟ إيران تستورد 75 طنا من أحمر شفاه خلال عدة أشهر
كشفت مصادر خاصة في صنعاء اليوم السبت 2 مارس 2019 م عن تورط قيادات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بعمليات تهريب للعملة الصعبة وغسيل الاموال المنهوبة عبر شركة ارجوان الذي يقع مقرها الرئيسي بمبنى برج أمان للتأمين بشارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لـ«مأرب برس» أن الشركة التي يديرها بصورة وهمية رجل الاعمال المتحوث محمد السنيدار وتتبع في الاساس قيادات حوثية من الصف الأول وتعمل في مجال استيراد الهواتف المحمولة من الخارج اقدمت خلال الأيام القليلة الماضية بتسريح عدد من الموظفين الاساسيين وإستبدالهم بعناصر حوثية هاشمية وذلك عقب تسرّب المعلومات الى عدد من الموظفين عن دور الشركة المشبوه في تهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال المنهوبة.
وذكرت المصادر ان الشركة تعمل بدون سجل تجاري او حتى لوحه إعلانية وذلك بهدف حجب الانتظار عن دور الشركة باعتبارها إحدى الشركات الوهمية التابعة لسلطة الانقلاب الحوثية.
واوضحت المصادر بأن الاموال التي يجري تهريبها مهولة مقارنة بوضع الشركة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها داخل اليمن خصوصاً منذ انقلاب المليشيات الحوثية.