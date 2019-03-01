لقاء ثلاثي رفيع في مأرب يحسم موضوع جوازات حجاج اليمن و13 ألف جواز تنظر الطباعة .. تفاصيل صامته عن توقف إصدار جوزات الشرعية

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف بمحافظة مارب وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور القاضي أحمد زبين عطية ومساعد رئيس مصلحة الجوازات بمارب العقيد عبدالله الأحمر.

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن تحرك وزارة الأوقاف جاء بعد توقف جوازات مأرب عن طباعة الجوازات منذ عدة أسابيع , بسبب انعدام "دفاتر الجواز" بسبب نفادها الكلي من جوازات مأرب بسبب الاقبال الكبير من المواطنين من عموم الجمهورية , ما يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل الحج في اليمن , خاصة وأن أكثر من ثلاثة عشر الف جواز تنتظر الطباعة في حال وصول الجوزات الجديدة.

ويأتي هذا الاقبال الكبير على اقتناء الجوزات الجديدة بعد تعميم الشرعية بعدم قبول أي جوازات صادرة عن سلطة الحوثيين, وعدم الاعتراف بها في المطارات الدولية .

وأضاف المصدر لمأرب برس أن اللقاء الرفيع الذي ضم وزير الأوقاف ووكيل وزارة الداخلية ومساعد رئيس مصلحة الجوازات بمارب خرج بضرورة البحث عن توفير عاجل للجوازات وإيصالها إلى جوازات مأرب في أسرع وقت , إما عن طريق طباعة جوازات جديدة وفق المعايير الدولية التي تم طباعتها مسبقا أو من خلال توفير كروت الجوازات لحجاج بيت الله الحرام من مكاتب الجوازات في محافظات الشرعية .

وفي اللقاء تم التواصل من قبل وزير الأوقاف ووكيل أول وزارة الداخلية برئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي بشان رفد مصلحة الهجرة والجوازات بمارب بما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام هذا العام من كروت جوازات.

وبدوره أكد اللواء الرملي على أنه سيتم سحب احتياجهم من بعض القنصليات التي يتوفر فيها احتياطي من كروت تقديرا للحجيج هذا العام لكون الوقت ضيق لا يكفي للانتظار حتى طباعة كروت جديدة .

و أشاد الوزير بن عطية بالجهود المبذولة من قبل وكيل أول وزارة الداخلية وبقية زملائه في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية وبما فيها محافظة مارب والتي تشهد تواجد وحضور أمني من مختلف وحدات الأمن .

وأضاف إن هذا الحضور الأمني كان له دور البارز في زرع هيبة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار

وعمق حب الوطن والشرعية في نفوس زوار مارب ومواطنيها.

من جانبه أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود بالتحركات والزيارات التفقدية والتوعوية من قبل وزير الأوقاف و التي قل ماتجدها في وزراء الشرعية , وهو الامر الذي سيدفع المواطن لمساعدة رجل الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار وضبط الجريمة قبل وقوعها من خلال ترسيخ مفهوم عام لدى المواطن بأنه يمثل رجل الأمن الأول الذي يهمه أمن ومستقبل بلده .

حضر اللقاء أيضا وفي اللقاء الذي حضره كلا من وكيل وزارة الاوقاف لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي ووكيل محافظة مارب الشيخ علي محمد الفاطمي ومدير عام شرطة مارب العميد عبدالملك المداني.