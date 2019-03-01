مأرب : افتتاح محطة كهربائية جديدة لاحد مديرياتها الهامة

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح - اليوم السبت - العمل في محطة كهرباء حريب المستقلة بطاقة إنتاجية قدرها (7) ميغاوات.

وتعد مديرية حريب من أهم مديرات المحافظة , وهي من المديريات التي تقع محاذية لمحافظة شبوة .

وخلال التدشين أوضح الوكيل مفتاح أهمية تدشين محطة كهربائية مستقلة لمديرية حريب لتغطية احتياجات المديرية وأجزاء واسعة من مديرية عين في محافظة شبوة بالطاقة الكهربائية اللازمة بعد أن كانتا مرتبطتين بمحطة الجوبة الكهربائية.

وبين أن الطاقة التي كانت تستهلكها مديريتا حريب وعين من محطة الجوبة الكهربائية سيتم تخصيصها لتغطية احتياج باقي عزل ومناطق مديريتي الجوبة وجبل مراد.

وأكد الوكيل مفتاح أن السلطة المحلية تسعى لتغطية احتياج كافة مديريات المحافظة بخدمة الكهرباء بعد أن استكملت إجراءات إيصال الطاقة الكهربائية لمديريات رحبة والعبدية وماهلية.

وأشار إلى أنه تم توريد الأعمدة والكابلات والمحولات عن طريق لجنة المناقصات ، وسيتم تركيبها خلال الأيام القادمة تمهيداً لتغذية المديريات الثلاث.

وأشاد بجهود إدارة وطواقم المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وعملهم الدؤوب والدائم في سبيل تنظيم ، وتفقد خدمات الطاقة وإصلاح وتحسين مستوى أدائها في جميع مديريات المحافظة.

حضر التدشين مدير مديرية حريب ناصر القحاطي ونائب مدير عام الكهرباء بمحافظة مأرب عبدالله دغيش والمستثمر جعفر الخراز وعدد من قيادات وأعضاء المجلس المحلي في المديرية .