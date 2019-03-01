موقع وزارة الخارجية البريطانية يفضح الموقف البريطاني مع الحوثيين بدون قصد .. كيف تتلاعب لندن بالشرعية والتحالف

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في فضيحة جديدة لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الذي كشف عن التعاطف والتعاون العميق بين "بريطانيا والمليشيات الحوثية " خلافا للتصريحات التي يدلي بها مخاطبا الشرعية والتحالف.
حيث قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، اليوم إنه اتفق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، على انسحاب الحوثيين مع الحديدة بشكل فوري.
وهي تصريحات متناقضة كلية لوزير الخارجية البريطانية أدلي بها قبل 24 ساعه فقط .
حيث رصد موقع مأرب برس ما نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية عن لقاء وزير خارجية بريطانيا مع ناطق المليشيات في مسقط يوم أمس, يكتشف المتابع لما نشر عن التناقض المريب للموقف البريطاني "الغير نزيه" مع الشرعية والتحالف, حيث أورد موقع وزارة الخارجية كلاما متناقضا لجيريمي هنت خلال اجتماعه مع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في عمان .
حيث كشف موقع الخارجية البريطانية أن هنت لم يدع الحوثيين للانسحاب الفوري من ميناء الحديدة وانما دعاهم للانسحاب في أي وقت "قريب " وهي صياغة تكشف التماهي البريطاني مع الحوثيين.
وحول المواقف المتناقضة خلال الساعات الماضية لوزير الخارجية البريطانية حول انسحاب الحوثين من محافظة الحديدة قال جيريمي هنت خلال لقائه برئيس الجمهورية اليوم " بأنه يشارك هادي القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة.
و عقب اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية اليوم السبت، أضاف في تصريحات صحفية له "أن التقدم الحاصل في الحديدة هش لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة".
وهو كلام يتناقض كلية مع ما قاله "هنت" مع ناطق المليشيات الحوثية يوم أمس حيث أورد موقع وزارة الخارجية البريطانية أن هنت قال خلال لقائه بمحمد عبدالسلام "بانه رحب بالتقدم الحاصل في المحادثات" رغم أنه لا يوجد أي تقدم وانما تم وضع عشرات العراقيل من العراقيل من قبل المليشيات الحوثية.
تصريحات بريطانية متناقضة طرحت بين موائد الحوثيين والشرعية والتحالف , تضع لندن في موقف غير برئ وغير نزيه في التعامل مع الملف اليمني.