موقع وزارة الخارجية البريطانية يفضح الموقف البريطاني مع الحوثيين بدون قصد .. كيف تتلاعب لندن بالشرعية والتحالف بعد التشبع من زواج المتعة ... الزواج الأبيض يجتاح إيران ... لماذا وكيف ؟ إيران تستورد 75 طنا من أحمر شفاه خلال عدة أشهر مسؤول إيراني: سنواجه أزمة حادة في توفير الأدوية وفاة فنان عربي شهير برز بقوة في أدواره البدوية إماراتية تحصد 4 جوائز في احتفالية أكثر النساء تميزا الحكومة تعلن خبرا سارا لموظفي الدولة وتكشف عن توجيهات رئاسية اتفاق بريطاني سعودي على «انسحاب فوري» من الحديدة شركات تبغ تعوض المستهلكين بـ11 مليار دولار تحركات بريطانية مكثفة وقلق بشأن الحديدة - هادي يشيد بقرار أخير اعلنت عنه لندن
كشفت تقارير إعلامية أن إيران استوردت مستحضرات تجميل من ”أحمر الشفاه“ بمبلغ وصل إلى ثلاثة ملايين دولار خلال عشرة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، السبت، أنه وفقًا لإحصاءات إدارة الجمارك لواردات الأشهر الـ 10 الماضية، فقد وصل معدل استيراد أدوات التجميل من ”أحمر الشفاه“ لحوالي 75 طنًا، حيث تُقدر قيمة هذه الكمية بثلاثة ملايين و108 آلاف دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المستحضرات استوردتها إيران من تركيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.
أحمر الشفاة التي أستوردها إيران خلال هذه الفترة الوجيزة يكشف هوس الايرانيات موضوعات الجمال والاناقة وشغفهن بالاهتمام بمظاهرهن .
يأتي هذا فيما تشهد البلاد أزمات اقتصادية طالت واردات الأدوية والسلع الأساسية؛ نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات اقتصادية عديدة.