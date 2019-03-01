إيران تستورد 75 طنا من أحمر شفاه خلال عدة أشهر

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 355

كشفت تقارير إعلامية أن إيران استوردت مستحضرات تجميل من ”أحمر الشفاه“ بمبلغ وصل إلى ثلاثة ملايين دولار خلال عشرة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، السبت، أنه وفقًا لإحصاءات إدارة الجمارك لواردات الأشهر الـ 10 الماضية، فقد وصل معدل استيراد أدوات التجميل من ”أحمر الشفاه“ لحوالي 75 طنًا، حيث تُقدر قيمة هذه الكمية بثلاثة ملايين و108 آلاف دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المستحضرات استوردتها إيران من تركيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

أحمر الشفاة التي أستوردها إيران خلال هذه الفترة الوجيزة يكشف هوس الايرانيات موضوعات الجمال والاناقة وشغفهن بالاهتمام بمظاهرهن .

يأتي هذا فيما تشهد البلاد أزمات اقتصادية طالت واردات الأدوية والسلع الأساسية؛ نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات اقتصادية عديدة.