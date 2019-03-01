وفاة فنان عربي شهير برز بقوة في أدواره البدوية

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ذكرت وسائل إعلام أردنية، السبت، أن الفنان الأردني نبيل المشيني توفي عن عمر ناهز 80 عاما.
ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، الفنان الراحل الذي اشتهر بـ"أبو عواد" نظرا لدوره في المسلسل الأردني حارة أبو عواد.
وقال الخطيب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "إيمانا بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق الذي وافته المنية، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك".
يذكر أن الفنان الكبير ولد في 22 يوليو 1939، وينتمي لعائلة فنية فهو ابن الفنان إسحاق المشيني، وأخو الفنان الراحل أسامة المشيني.
وبجانب مسيرته الفنية، عمل الراحل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان عضوا في مجلس الأعيان الأردني 2003.
مأرب برس ينشر أهم أعماله الفنية :
مسلسل المفسدون في الأرض 1979 .
مسلسل وضحا وابن عجلان 1975.
مسلسل وضحا وابن عجلان 2007.
مسلسل الملح الأسود
مسلسل حارة أبو عواد.
مسلسل المرابطون والأندلس.
مسلسل الحجاج.
مسلسل امرؤ القيس.
مسلسل الطريق إلى كابل.
مسلسل راس غليص (مسلسل 1976).
مسلسل راس غليص (مسلسل 2006).
مسلسل الخنساء.
مسلسل شجرة الدر.
مسلسل مقامات الحريري.
مسلسل دعاة على أبواب جهنم.
مسلسل عودة أبوتايه
مسرحية شي غاد
المسرحية الكوميدية ( قربة مخزوقة )
المسرحية الكوميدية ( آه يا دسكي )
مسلسل توم الغره 2013
مسلسل وعد الغريب 2016
مسلسل حنايا الغيث 2015
مسلسل مالك بن الريب 2016
مسلسل عطر النار
مسلسل عيون عليا
مسلسل المهر
مسلسل عرار وعمير
مسلسل نمر العدوان
مسلسل اخوة الدم