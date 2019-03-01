إماراتية تحصد 4 جوائز في احتفالية أكثر النساء تميزا

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حصدت المهندسة والمصممة منى المنصوري لقب سفيرة الإمارات في صناعة الموضة العالمية لعام 2018، وجائزة مجلة "استثمارات" لأفضل مبادرات مهنية للمرأة، وجائزة أفضل المبادرات للارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالمياً لعام 2018، وجائزة أفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية.
وكشفت مجلة" استثمارات" خلال حفلها السنوي عن قائمة أكثر النساء إسهاماً في الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً لعام 2018، وذلك تحت رعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست خطوطاً عريضة وقيماً مثلى أسست دستور الإمارات الذي مثل حصناً قوياً لصيانة حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها، محفزاً وباعثاً لها، بأن تكون مثلها مثل أخيها الرجل شريكاً في مسيرة البناء دون أي تقصير أو تهوين أو إقلال.