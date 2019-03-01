الحكومة تعلن خبرا سارا لموظفي الدولة وتكشف عن توجيهات رئاسية

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أعلن نائب وزير المالية في الحكومة الشرعية ، سالم بن بن بريك، اليوم السبت ، بدء عملية صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين إلى المحافظات المحررة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
وأكد بن بريك بدء صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لشهري يناير وفبراير ٢٠١٩م ،بحسب وكالة "سبأ".
وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، قضت كذلك بصرف مرتبات كافة موظفي قطاع الصحة في المناطق غير المحررة".
وكانت وزارة المالية صرفت مؤخراً مرتبات كافة موظفي الدولة في محافظة الحديدة، لشهري يناير وفبراير ٢٠١٩م، بإجمالي مبلغ ٤ مليارات ريال.