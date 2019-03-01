اتفاق بريطاني سعودي على «انسحاب فوري» من الحديدة

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وزير الخارجية البريطاني اليوم السبت أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي العساف ومع وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير سبل تحقيق تقدم سلام في اليمن.

واضاف الوزير هنت الذي يزور الرياض والتقى اليوم الرئيس هادي ً: "اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت ، أن شراكة المملكة المتحدة الاستراتيجية مع السعودية، ساهمت في جعل بريطانيا آمنة.

واستقبل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم السبت، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض هنت، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال هنت: "أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الاستراتيجية".

في سياق آخر، بحث هنت مع الجبير "تطورات التحقيق في مقتل جمال خاشقجي".