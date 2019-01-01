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صعود جديد للدولار والريال السعودي «اليكم سعر الصرف اليوم»

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم السبت 2 مارس 2019: 

الدولار شراء 578

 البيع 582 ريال

السعودي شراء 153

 البيع 154 ريال

*الاسعار غير ثابتة وتتغير

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