صعود جديد للدولار والريال السعودي «اليكم سعر الصرف اليوم» الاعلان عن مقتل «نجل أول رئيس» للجزائر في تظاهرات ضد «بوتفليقة» أول اعتراف قوي ومنصف من كبير المراقبيين الأمميين وتحضير للرفع بالحوثيين وكشف ما قاموا به - ماذا قال؟ التحالف ينفذ عملية ناجحة في «حجور» فجرا وجثث الحوثيين تملئ مستشفيات «حجة» طائرة بوتفليقة عادت من جنيف بدون الرئيس وقائد الجيش طلب منه البقاء ووضعه حرج جدا هجوم سعودي عنيف على «الانتقالي» وفضح اكذوبة تواجده في الجبهات وعلاقته بقوات «العمالقة» إتلاف أكبر شحنة مخدرات ضبطتها السلطات اليمنية الجبير يأسف لاستمرار انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن هانت يعرض على مسقط الخطة البريطانية لإنهاء الحرب في اليمن التحالف يوضح.. هكذا حصل عناصر القاعدة باليمن على أسلحة أمريكية
أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم السبت 2 مارس 2019:
الدولار شراء 578
البيع 582 ريال
السعودي شراء 153
البيع 154 ريال
*الاسعار غير ثابتة وتتغير