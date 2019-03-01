الحكومة الشرعية تخاطب إيران من أبوظبي وتوجه لها دعوة وطلب

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت الحكومة اليمنية ، ايران الى التوقف عن دعم ميليشيا الحوثي بالأموال والأسلحة والتوقف عن زعزعة امن المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة .

وطالبت حكومة اليمن، طهران ان تنتهج سياسة احترام حق الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، و الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي ألقاها وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني "، الجمعة، بالمؤتمر الوزاري ال46 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

واستعرض اليماني التطورات السياسية والإنسانية في اليمن، وما يعانيه من أزمة انسانية هي الأكبر على مستوى العالم.

وقال "لقد ذهبنا في الحكومة إلى مشاورات ستوكهولم بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاقات تضع حد لمعاناة الشعب اليمني ضمن اجراءات بناء الثقة وصولاً إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية ووضع نهاية للحرب الظالمة التي تشنها المليشيات ضد شعبنا".

واشار إلى انه تم التوصل خلال تلك المشاورات إلى ثلاثة اتفاقات، حول الحديدة، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، وفتح الممرات الانسانية الأمنة في تعز.

واضاف " كانت الحكومة منذ اللحظات الأولى متفائلة بتنفيذ تلك الاتفاقات مع توفير الضمانات الدولية، إلا أنه مضى أكثر من شهرين ونصف ولا تزال المليشيات الانقلابية تماطل وتراوغ في تنفيذ تلك الاتفاقات، وترفض مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الانسانية وتعيق عمل الأمم المتحدة".

وأكد، إن الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد لأن الفشل سيعيدنا إلى مربع الحرب في الحديدة وسيسقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ستوكهولم والدعم الدولي غير المحدود لحل الأزمة اليمنية.