طائرة بوتفليقة عادت من جنيف بدون الرئيس وقائد الجيش طلب منه البقاء ووضعه حرج جدا

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مراسلة RT الروسية في جنيف نقلا عن مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جداً.

وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.

وامس نقلت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، عن مصدر جزائري قوله إن طائرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر من دون الرئيس.

وأفادت "يورو نيوز" بأن بوتفليقة استدعى مستشاره رمطان العمامرة لجنيف للتفاوض على تعينيه رئيساً للوزراء.

وأضافت أن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى 3 مارس آخر موعد لتقديم أوراق الترشح.

وشهدت الجزائر يوم امس تظاهرات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة .