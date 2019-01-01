هجوم سعودي عنيف على «الانتقالي» وفضح اكذوبة تواجده في الجبهات وعلاقته بقوات «العمالقة»

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نفى الخبير الاستراتيجي السعودي سليمان العقيلي وجود أي قوات تابعة للمجلس الانتقالي تقاتل الحوثيين في شمال اليمن في الوقت الحالي.
و أوضح العقيلي في حديث متلفز على قناة الشرعية في برنامج مسارات بأن الانتقالي لم يعد لديه اي تواجد عسكري في جبهات القتال ضد الحوثيين، بما في ذلك قوات العمالقة التي تقاتل في جبهة الساحل الغر بي و التي يزعم المجلس انها تتبعه.
مردفا: جميعنا يتذكر موقف تلك الألوية من التمرد العسكري الذي قاده الانتقالي ضد الشرعية في عدن في يناير من العام الماضي، حيث انسحبت الوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي للدفاع عن الحكومة الشرعية في مواجهة مليشيات الانتقالي.
واشار الى ان الوية العمالقة تتبع الجماعات السلفية الموالية للشرعية ووزارة الدفاع بقيادة الرئيس هادي، ولاتمثل المجلس الانتقالي الذي تمثله "أعماله الشريرة في الجنوب".
و استغرب العقيلي من استعراض مليشيات الانتقالي الأخير في محافظة حضرموت لافتا بأن وحضرموت كان يجب أن تكون تحت اشراف سعودي.
كما اتهم الانتقالي بمنازعة الحكومة الشرعية السلطة في المحافظات الجنوبية ويعرقل جهود التنمية التي تقودها المملكة، داعيا التحالف العربي الى وضع آلية للتعامل مع تمرد مليشيات الانتقالي الذي تهدف لافشال تحقيق أهداف عاصفة الحزم.