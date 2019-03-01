السعودية تتخذ هذا القرار بحق نجل بن لادن

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أعلنت السعودية إسقاطها الجنسية عن حمزة بن لادن.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس رصدها مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال حمزة بن لادن.
ولفتت وسائل إعلام سعودية إلى أن القرار السعودي سبق الخطوة الأميركية.
ونقلاً عن جريدة الرياض، فقد أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه "صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره".