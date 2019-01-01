إتلاف أكبر شحنة مخدرات ضبطتها السلطات اليمنية

السبت 02 مارس - آذار 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قامت السلطات اليمنية في المنطقة العسكرية الأولى للجيش اليمني ومقرها سيئون وسط وادي حضرموت، بإتلاف 20 طنا من المخدرات، وهي أكبر شحنة يتم ضبطها على الإطلاق في تاريخ عمليات مكافحة الاتجار وتهريب المخدرات في اليمن.

وأوضحت المنطقة العسكرية الأولى، في بيان لها، أنها قامت مع قيادة مكافحة المخدرات في حضرموت يوم الخميس بإتلاف 20 طنا من المخدرات المتنوعة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناء على توجيهات من النائب العام الدكتور علي الأعوش وبإشراف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة. وبحسب البيان تم ضبط هذه الكميات في عملية استخباراتية نفذتها المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية اليمنية بدعم قوات من التحالف الداعم للشرعية مطلع الشهر الماضي بمديرية «زمخ ومنوخ» القريبة من الحدود السعودية.



وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي رائد محفوظ أنه «تم إحراق وإتلاف أكبر كمية من المخدرات على مدى تاريخ القضاء اليمني التي تم ضبطها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بالوادي والصحراء في محافظة حضرموت. وتعد اليمن من البلدان التي تعبر منها المخدرات إلى دول الجوار، حيث تقوم عصابات تتبع الميليشيات الحوثية بالاتجار فيها وتهريبها عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن مرورا بحضرموت ومأرب وشبوة والجوف عبر طرق صحراوية».

وسبق أن ضبطت أجهزة الأمن اليمنية خلال السنوات الأربع الماضية عشرات الشحنات من مادة الحشيش المخدر في مأرب والجوف والبيضاء، وقامت بمصادرتها وإتلافها، بعد أن تبين لها أنها كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.