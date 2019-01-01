إتلاف أكبر شحنة مخدرات ضبطتها السلطات اليمنية الجبير يأسف لاستمرار انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن هانت يعرض على مسقط الخطة البريطانية لإنهاء الحرب في اليمن التحالف يوضح.. هكذا حصل عناصر القاعدة باليمن على أسلحة أمريكية اليمن يدعو إيران للتوقف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم ميليشيات الحوثى أبرز مواصفات "Galaxy A10" المنتظر الضالع.. قوات الجيش تلقّن المليشيا درسا قاسيا عقب محاولة تسلل فاشلة تفاصيل القضية التي "هددت أمن السعودية" أكثر من 300 زعيم قبلي بمحافظة حجة يعلنون موقفاً بطوليا انتصر لقبائل «حجـور» واشعل فتيل غضب الحوثيين 4 طرق تقودك للحصول على الجنسية التركية - تعرّف عليها
قامت السلطات اليمنية في المنطقة العسكرية الأولى للجيش اليمني ومقرها سيئون وسط وادي حضرموت، بإتلاف 20 طنا من المخدرات، وهي أكبر شحنة يتم ضبطها على الإطلاق في تاريخ عمليات مكافحة الاتجار وتهريب المخدرات في اليمن.
وأوضحت المنطقة العسكرية الأولى، في بيان لها، أنها قامت مع قيادة مكافحة المخدرات في حضرموت يوم الخميس بإتلاف 20 طنا من المخدرات المتنوعة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناء على توجيهات من النائب العام الدكتور علي الأعوش وبإشراف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة. وبحسب البيان تم ضبط هذه الكميات في عملية استخباراتية نفذتها المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية اليمنية بدعم قوات من التحالف الداعم للشرعية مطلع الشهر الماضي بمديرية «زمخ ومنوخ» القريبة من الحدود السعودية.
وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي رائد محفوظ أنه «تم إحراق وإتلاف أكبر كمية من المخدرات على مدى تاريخ القضاء اليمني التي تم ضبطها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بالوادي والصحراء في محافظة حضرموت. وتعد اليمن من البلدان التي تعبر منها المخدرات إلى دول الجوار، حيث تقوم عصابات تتبع الميليشيات الحوثية بالاتجار فيها وتهريبها عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن مرورا بحضرموت ومأرب وشبوة والجوف عبر طرق صحراوية».
وسبق أن ضبطت أجهزة الأمن اليمنية خلال السنوات الأربع الماضية عشرات الشحنات من مادة الحشيش المخدر في مأرب والجوف والبيضاء، وقامت بمصادرتها وإتلافها، بعد أن تبين لها أنها كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.