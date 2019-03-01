إتلاف أكبر شحنة مخدرات ضبطتها السلطات اليمنية الجبير يأسف لاستمرار انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن هانت يعرض على مسقط الخطة البريطانية لإنهاء الحرب في اليمن التحالف يوضح.. هكذا حصل عناصر القاعدة باليمن على أسلحة أمريكية اليمن يدعو إيران للتوقف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم ميليشيات الحوثى أبرز مواصفات "Galaxy A10" المنتظر الضالع.. قوات الجيش تلقّن المليشيا درسا قاسيا عقب محاولة تسلل فاشلة تفاصيل القضية التي "هددت أمن السعودية" أكثر من 300 زعيم قبلي بمحافظة حجة يعلنون موقفاً بطوليا انتصر لقبائل «حجـور» واشعل فتيل غضب الحوثيين 4 طرق تقودك للحصول على الجنسية التركية - تعرّف عليها
نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن صلته بالأسلحة الأميركية الموجودة لدى القاعدة في اليمن، كما ذكرت وسائل إعلام غربية. وقال التحالف إن الأسلحة النوعية استولى عليها الحوثيون من معسكرات الجيش اليمني عقب اجتياح صنعاء، فيما كشف مسؤول أمني يمني عن وجود علاقة بين الحوثيين والقاعدة وتنسيق بينهما على الأرض في بعض المحافظات بدعم وتمويل إيراني.
يذكر أنه عقب اجتياح ميليشيات الحوثي صنعاء، سقطت معسكرات الجيش والحرس الجمهوري والأمن المركزي ومقار أجهزة المخابرات بيدهم.
الحوثيون استولوا على مخزون هائل من الصواريخ والدبابات والمدافع وغيرها من الأسلحة النوعية، منها أميركية الصنع، خصوصاً التي كانت في مستودعات قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة.
الحوثيون نشروا فيديو اعام 2016 لبعض المعارك، ويظهر فيها استخدامهم لمدافع أميركية.
مصادر رجحت أن الأسلحة تسربت إلى الجماعات المتطرفة إما بيعاً أو سلمها لهم الحوثيون في إطار التنسيق الجاري بينهما.
تحالف دعم الشرعية يخوض معركة قوية ضد تنظيم القاعدة و"داعش" في اليمن، ووجهت لهذه التنظيمات ضربات قاصمة في محافظات المهرة وحضرموت وأبين والبيضاء ومأرب، وما زالت المعركة معهم مستمرة.
وكان مسؤول أمني يمني قد كشف في وقت سابق عن علاقة الحوثيين بالقاعدة والتنسيق الجاري بينهما على الأرض في عدد من المحافظات منها البيضاء وغيرها، بدعم وتمويل إيراني.
المسؤول قال إن المعلومات تشير إلى أن قيادات من القاعدة و"داعش" يتواجدون في صنعاء ويستقرون دون ملاحقات من الحوثيين، موضحاً أن هناك خلايا نائمة كانت تتنقل في بعض المناطق المحررة وجرى كشف معظمها.