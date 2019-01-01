سعودي يذبح زوجته ويفر هاربًا

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قتل مواطن سعودي زوجته نحرا بسلاح أبيض داخل "حديقة المطعن"، في محافظة بيش، وفر هاربا قبل أن يكتشف أقارب المجني عليها غياب الزوجة.
وعثرت الشرطة، على الجثة عقب بلاغ باختفاء صاحبتها تقدمت به أسرتها، واتخذت الإجراءات النظامية حيال الحادث منذ وقت مبكر من فجر اليوم الخميس. "بحسب سبوتنك"
وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة، فيما اتضح أن المواطنة المقتولة من محافظة "هروب" والزوج من إحدى محافظات جازان الشرقية.
وكشفت المصادر أن المواطن الأربعيني غادر المنزل هو وزوجته منذ وقت مبكر وتأخر في عودته، لتكتشف "الحادثة البشعة" التي تعرضت على خلفيتها الزوجة الثلاثينية للقتل.