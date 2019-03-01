الضالع.. قوات الجيش تلقّن المليشيا درسا قاسيا عقب محاولة تسلل فاشلة

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قالت مصادر ميدانية اليوم الجمعة إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا جراء احباط قوات الجيش والمقاومة لتسلل حوثي غرب الضالع.
وأحبطت القوات هجوماً على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.
وخاض أبطال الجيش معارك عنيفة ضد عناصر المليشيا، بالأسلحة المتوسطة في محيط قلعة يراخ.
وتمكن الأبطال عقب المواجهات، من تأمين القلعة الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع.