أكثر من 300 زعيم قبلي بمحافظة حجة يعلنون موقفاً بطوليا انتصر لقبائل «حجـور» واشعل فتيل غضب الحوثيين 4 طرق تقودك للحصول على الجنسية التركية - تعرّف عليها قوات الجيش تكسر التوقعات في صعدة... تكتيك جديد فاجأ خطط المليشيا وأطاح بدفاعات الأخير برشلونة يخوض كلاسيكو الغد بقميص ريفالدو برشلونة يسخر من أفضل لاعب في العالم (صورة) هكذا يتورط التحالف في دعم مليشيا الحوثي بملايين الدولارات والمبالغ تصل الى خزائن الأخير - تعـرّف على الطرف المتورط في تمرير الصفقة هل أفشل البشير إنقلابا عليه وتخلى عن الإسلاميين وانضم لنادي مصر والسعودية؟ عيون العنكبوت.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات خلفية السلطان عبد الحميد” في مباراة كروية !! بهذه الطريقة.. اقرأوا رسائل “واتسآب” من دون علم المرسل
تتلخص الطرق القانونية التى يمكن الحصول من خلالها على الجنسية التركية في 4 طرق.
وأوردت وكالة أنباء الأناضول، الطرق الأربع، والتي تأتي في مقدمتها الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات.
أما الطريقة الثانية، فهي الزواج من مواطنة أو مواطن تركي.
والطريقة الثالثة هي الحالات الاستثنائية والتي يتم فيها منح الجنسية.
والطريقة الرابعة للحصول على الجنسية هي الاستثمار الاقتصادي بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار لمدة 3 سنوات.
والاستثمار الاقتصادي يقصد به الاستثمار المباشر وتشغيل الأتراك، أو الودائع المصرفية والتملك العقاري.
وقالت "الأناضول" إن التعديلات الأخيرة التي أقرت قبل شهرين أدت إلى "تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا، بغرض الجنسية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد إنهاء المعاملات".