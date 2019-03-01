قوات الجيش تكسر التوقعات في صعدة... تكتيك جديد فاجأ خطط المليشيا وأطاح بدفاعات الأخير

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف اليوم، الجمعة، 1 مارس 2019 م مواقع جديدة في جبهة البقع بصعدة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن قائد لواء مهام الاقتحامات (١٢٦) العميد عبداللطيف الضبياني أن أبطال الجيش الوطني تقدمت اليوم في البقع، وحررت جبال "البتيرا" و "مسيل الفرع" المطلة على سلسلة قرى "وائلة" ومركز عمليات "البتيرا" التي كانت تتمركز عليها مليشيا الانقلاب الحوثي لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.
من جانبه أوضح العميد الركن يوسف خير الله الشهراني أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.