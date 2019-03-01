برشلونة يخوض كلاسيكو الغد بقميص ريفالدو

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لاعبي برشلونة الإسباني سيرتدون نسخة قديمة من القمصان المستوحاة من تسعينيات القرن الماضي خلال مباراة الكلاسيكو، غدا السبت، أمام غريمه ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إن هذا التصميم الكلاسيكي والذي يتميز بالخطوط الحمراء والزرقاء التي يشتهر بها قميص البلوغرانا وهو القميص الأول الذي قامت شركة "نايكي" بتصميمه للعملاق الكتالوني قبل 20 عاما.
وسبق لهذا التصميم الكلاسيكي أن ارتداه نجوم برشلونة السابقون أمثال البرازيلي ريفالدو، والبرتغالي لويس فيغو، والإسباني بيب غوارديولا، والهولندي باتريك كلويفرت خلال موسم 1998-1999.
وأضافت الصحيفة أن القميص ارتداه لاعبو برشلونة في مباراتين شهيرتين خاضهما الفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد في ذلك الموسم، وانتهتا حينها بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
وسيطرح القميص للبيع بسعر 140 يورو للنسخة الأصلية، و90 يورو للنسخة المقلدة.
وينفرد برشلونة بصدارة الليغا برصيد 57 نقطة، متفوقا بسبع نقاط على أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، وبتسع نقاط كاملة عن الريال، صاحب المركز الثالث.