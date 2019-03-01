برشلونة يسخر من أفضل لاعب في العالم (صورة)

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سخر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني اليوم صورة لمودريتش وهو يمسك بقميص الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في إحدى الكرات لمحاولة إيقافه، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا والتي جرت في الـ27 من فبراير الماضي، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.
وعلق الحساب الرسمي لبرشلونة ساخرا: "من الأسهل أن تحصل على قميص ميسي من خلال متجرنا
وستتكرر المواجهة بين الغريمين، ريال مدريد وبرشلونة، غدا السبت في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وستكون مباراة الغد هي الرابعة بين الفريقين في الموسم الحالي، حيث فاز برشلونة في مباراة الذهاب في الليغا 5-1 على ملعب كامب نو، وتعادل الفريقان 1-1 في ذهاب كأس الملك قبل أن يفوز برشلونة في مباراة الإياب بثلاثية بيضاء.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.