عيون العنكبوت.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات خلفية

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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فاجأت شركة "نوكيا" جمهورها بهاتفها الجديد الذي يحتوي على خمس كاميرات في الخلف، حينما كشفت عن Nokia PureView 9 هذا الأسبوع في معرض "موبايل وورلد كونغرس" التجاري في برشلونة، ليتفوق على كل الهواتف الأخرى في عدد الكاميرات.

هل هذا يعني أن الهاتف سينشئ صوراً أفضل بشكل واضح؟ لسنا متأكدين بعد، إذ لم يختبره أحد، لكن الكاميرات الخمس تعطي شركة "إتش دي إم جلوبال" – وهي الشركة الصينية التي تصنع باسم نوكيا الآن – الكثير من الزخم التي يمكن أن تستغله في التسويق.

وبدلا من إعطاء كل كاميرا مواصفات مختلفة، فإن كل واحدة لديها جهاز استشعار 12 ميجا بكسل وعدسة بقياس f / 1.8، يأتي الفرق في أن اثنين من الكاميرات الخمس تصور بالألوان بينما الثلاث الأخرى كلها أحادية اللون، وعند التقاط صورة، تلتقط جميع الكاميرات الخمس صورا، ثم يدمج الهاتف الصور معا لإنشاء اللقطة النهائية.

هناك أيضا ماسح ضوئي للبصمة مدمج في الشاشة، ونظام فتح القفل بالوجه، بالإضافة إلى عزل ضد الماء، وشاشة قياسها 5.9 إنشا، ويتم تشغيله بواسطة بطارية 3.320 ميللي أمبير في الساعة.

وهناك 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت متاحة للتخزين، ولا يوجد مقبس لسماعة الرأس.

تم تحديد الأسعار للولايات المتحدة بسعر 699 دولارا، هذا إذا كنت سعيدا بهاتف يبدو وكأن لديه عيون عنكبوت على ظهره.