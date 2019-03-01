هل أفشل البشير إنقلابا عليه وتخلى عن الإسلاميين وانضم لنادي مصر والسعودية؟ عيون العنكبوت.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات خلفية عيون العنكبوت.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات خلفية السلطان عبد الحميد” في مباراة كروية !! بهذه الطريقة.. اقرأوا رسائل “واتسآب” من دون علم المرسل 15 مليون قنبلة نووية تضرب الأرض خلال العام الجاري أهدأ مكان على كوكب الأرض… لا تستطيع البقاء فيه أكثر من 45 دقيقة واحدة من أشهر مذيعات قناة mbc تغادر القناة وتثير الجدل من مأرب : وزير في الشرعية يضع اليمنيين بين خيارين لا ثالث لها تردد قناة اليرموك على النايل سات 2019 عرض حلقات أرطغرل والسلطان عبدالحميد
فاجأت شركة "نوكيا" جمهورها بهاتفها الجديد الذي يحتوي على خمس كاميرات في الخلف، حينما كشفت عن Nokia PureView 9 هذا الأسبوع في معرض "موبايل وورلد كونغرس" التجاري في برشلونة، ليتفوق على كل الهواتف الأخرى في عدد الكاميرات.
هل هذا يعني أن الهاتف سينشئ صوراً أفضل بشكل واضح؟ لسنا متأكدين بعد، إذ لم يختبره أحد، لكن الكاميرات الخمس تعطي شركة "إتش دي إم جلوبال" – وهي الشركة الصينية التي تصنع باسم نوكيا الآن – الكثير من الزخم التي يمكن أن تستغله في التسويق.
وبدلا من إعطاء كل كاميرا مواصفات مختلفة، فإن كل واحدة لديها جهاز استشعار 12 ميجا بكسل وعدسة بقياس f / 1.8، يأتي الفرق في أن اثنين من الكاميرات الخمس تصور بالألوان بينما الثلاث الأخرى كلها أحادية اللون، وعند التقاط صورة، تلتقط جميع الكاميرات الخمس صورا، ثم يدمج الهاتف الصور معا لإنشاء اللقطة النهائية.
هناك أيضا ماسح ضوئي للبصمة مدمج في الشاشة، ونظام فتح القفل بالوجه، بالإضافة إلى عزل ضد الماء، وشاشة قياسها 5.9 إنشا، ويتم تشغيله بواسطة بطارية 3.320 ميللي أمبير في الساعة.
وهناك 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت متاحة للتخزين، ولا يوجد مقبس لسماعة الرأس.
تم تحديد الأسعار للولايات المتحدة بسعر 699 دولارا، هذا إذا كنت سعيدا بهاتف يبدو وكأن لديه عيون عنكبوت على ظهره.