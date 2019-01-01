السلطان عبد الحميد” في مباراة كروية !!

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أثار ظهور الفنان التركي بولنت إينال، المشهور بتجسيد شخصية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، في مدرجات أحد الملاعب الرياضية، اهتمام الجماهير وتساؤلاتهم.

ودفعت المفاجأة متابعي المسلسل الشهير “عاصمة عبد الحميد”، للتساؤل عن سبب حضور “إينال”، ليتبين لاحقا أنه يدعم شقيقه أوميت إينال المدرب المساعد لنادي “طرابزون سبور” في مواجهة نادي “عمرانية سبور” بكأس تركيا.

المباراة كانت أمس الثلاثاء على استاد “فاتح تريم” بمنطقة باشاك شهير في مدينة إسطنبول، وانتهت بفوز عمرانية سبور على ضيفه بـ3 أهداف لهدف، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأطاح بذلك فريق عمرانية سبور الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بفريق طرابزون سبور العريق، ولم تسعف مؤازرة الفنان التركي لشقيقه في تجاوز الفريق المغمور.

ومنذ عام 2017، ويعرض مسلسل “السلطان عبد الحميد” على شاشة التلفزيون التركي وعدد من القنوات حول العالم.

وما يزال المسلسل متواصلا حتى اليوم، نظرا للنجاح الكبير الذي يحققه، وتعرض حاليا حلقات الجزء الثالث.

ويُوثق المسلسل أبرز الأحداث في الأعوام الـ13 الأخيرة (1896-1909) من حياة السلطان عبد الحميد الثاني؛ فضلا عن الأحداث التي عاشتها الدولة العثمانية إبان حكمه.‎

والسلطان عبد الحميد الثاني (ولد في 1842 بإسطنبول)، هو الـ34 من سلاطين الدولة العثمانية، والـ26 من سلاطين آل عثمان، الذين جمعوا بين الخلافة والسلطنة.

وتولى الحكم في 1876، وانتهت فترة حكمه عام 1909، وتوفى في 10 فبراير / شباط 1918.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.