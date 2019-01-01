بهذه الطريقة.. اقرأوا رسائل “واتسآب” من دون علم المرسل

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ان تطبيق “واتسآب” يتميز بأنه مليء بالحيل المخفية، بما في ذلك خدعة عبقرية تسمح لك بقراءة النصوص بشكل سري بدون تنبيه المرسل.

وعادة، عندما تقرأ رسالة على تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، تظهر علامات زرقاء تؤكد للمرسل أن المستلم قرأ رسالته. ولكن، يمكن لمستخدمي آيفون قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذه العلامات.

وكشف موقع “ذي صن” البريطاني عن طريقة ذكية لقراءة الرسائل بسرية تامة، لا تتطلب أي تغيير في الإعدادات.

وتأتي معظم نماذج آيفون الجديدة بميزة غير معروفة تسمى “اللمس ثلاثي الأبعاد” (3D Touch)، حيث تحتوي الشاشة على طبقة إضافية حساسة للمس، لذا يمكن إظهار خيارات جديدة من خلال الضغط بقوة على الشاشة.

وفي حال قمت بالنقر بقوة على إحدى دردشات واتسآب، يمكنك قراءة الرسائل مباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء. وتتيح هذه الخدعة قراءة نحو 12 رسالة من آخر الرسائل الموجودة في الدردشة، بسرية تامة.

ولكن كن حذرا، إذا ضغطت بشدة على الشاشة، ستُنقل مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء لدى المرسل.

وللأسف، تعمل الميزة السرية على إصدارات محددة من آيفون، تدعم خاصية “اللمس ثلاثي الأبعاد”، وهي: آيفون 6s وآيفون 7 و7 بلس وآيفون 8 و8 بلس، وآيفون x وxs وxs ماكس.