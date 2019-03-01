واحدة من أشهر مذيعات قناة mbc تغادر القناة وتثير الجدل

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار إعلان الإعلامية المغربية مريم سعيد مغادرتها لبرنامج mbc trending جدلًا واسعًا وذهب البعض للبحث في حقيقة انتهاء مشوارها في البرنامج وذهب البعض للبحث عن أسباب المغادرة إذا ما كان قرارًا من إدارة القناة بفصل الإعلامية أو هي من تقدّمت بطلب الاستقالة, يذكر الإعلان بشكلٍ مفاجئ وكان صادمًا للكثير من متابعي سعيد ومعجبيها.

لكن مريم سعيد قالت أن المغادرة ستكون بشكلٍ مؤقت وتقدمت بالشكر إلى أدارة "mbc" التي دعمتها في تحقيق طموحها وتطوره، وفي تطوير نفسها، مشيرة إلى أنها سوف تنال إجازة لبعض الوقت، وسوف تستفيد منها بشكل مريح ومفيد، كما أكدت أنها سوف سوف تعود وتطل قريباً على شاشة "ام بي سي".

وكثرت التعليقات على موقف مريم سعيد، حيث إعتبر البعض أنها تركت العمل في "mbc " للإنتقال للعمل لمصلحة محطة أخرى، بينما أشار آخرون أنها كانت قد تلقت إنذاراً من إدارة المحطة بالمغادرة آخر الشهر الحالي، ولذلك فضلت أن تطل وتبادر إلى خطوة مماثلة، علما أن مريم سعيد أشارت خلال وداعها لزملائها والمشاهدين أنه سوف تطلّ قريباً على شاشة " mbc", بحسب مجلة سيّدتي.

وفي منتصف فبراير الماضي أعلنت الإعلامية الأردنية "علا الفارس" انتهاء علاقتها التعاقدية بمجموعة قنوات "MBC" السعودية عام 2019