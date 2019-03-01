هل أفشل البشير إنقلابا عليه وتخلى عن الإسلاميين وانضم لنادي مصر والسعودية؟ عيون العنكبوت.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات خلفية عيون العنكبوت.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات خلفية السلطان عبد الحميد” في مباراة كروية !! بهذه الطريقة.. اقرأوا رسائل “واتسآب” من دون علم المرسل 15 مليون قنبلة نووية تضرب الأرض خلال العام الجاري أهدأ مكان على كوكب الأرض… لا تستطيع البقاء فيه أكثر من 45 دقيقة واحدة من أشهر مذيعات قناة mbc تغادر القناة وتثير الجدل من مأرب : وزير في الشرعية يضع اليمنيين بين خيارين لا ثالث لها تردد قناة اليرموك على النايل سات 2019 عرض حلقات أرطغرل والسلطان عبدالحميد
تعتبر قناة اليرموك الأردنية من أهم القنوات التي يتابعها المشاهد العربي، نظراً لـ تنوع المحتوى المقدم على شاشتها، من برامج هادفة وتغطية اخبارية لاهم واخر الأحداث في الوطن العربي.
التردد 11678 عمودي و الترميز 27500
واهتمت قناة اليرموك بتقديم محتوى جديد وحصري للمشاهد العربي على مدار الساعة، كما أنها قناة مجانية تبث علي القمر الصناعي نايل سات، وركزت القناة على كافة الفئات والأعمار بحيث ترضي جميع أفراد الأسرة العربية.
وتضم قناة اليرموك مجموعة متميزة من الإعلاميين ومقدمي البرامج لتظهر القناة بصورة راقية ومتميزة، وتنافس القنوات الأخرى التي توجد معها على الساحة.
وبدأت القناة الأردنية بثها في عام 2012 من استديوهاتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم محتوى متنوع يشمل المحتوى الإخباري وبرامج متنوعة ومسلسلات عربية وتركية مترجمة باللغة العربية.
وتختار القناة أشهر وأفضل المسلسلات خاصاً التاريخية، وتعرضها على شاشتها لجذب المشاهد لمتابعتها، ومن هذه المسلسلات المسلسل الشهير قيامة ارطغرل الجزء الخامس.