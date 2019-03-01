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تردد قناة اليرموك على النايل سات 2019 عرض حلقات أرطغرل والسلطان عبدالحميد

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تعتبر قناة اليرموك الأردنية من أهم القنوات التي يتابعها المشاهد العربي، نظراً لـ تنوع المحتوى المقدم على شاشتها، من برامج هادفة وتغطية اخبارية لاهم واخر الأحداث في الوطن العربي.

التردد 11678 عمودي و الترميز 27500

واهتمت قناة اليرموك بتقديم محتوى جديد وحصري للمشاهد العربي على مدار الساعة، كما أنها قناة مجانية تبث علي القمر الصناعي نايل سات، وركزت القناة على كافة الفئات والأعمار بحيث ترضي جميع أفراد الأسرة العربية.

وتضم قناة اليرموك مجموعة متميزة من الإعلاميين ومقدمي البرامج لتظهر القناة بصورة راقية ومتميزة، وتنافس القنوات الأخرى التي توجد معها على الساحة.

وبدأت القناة الأردنية بثها في عام 2012 من استديوهاتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم محتوى متنوع يشمل المحتوى الإخباري وبرامج متنوعة ومسلسلات عربية وتركية مترجمة باللغة العربية.

وتختار القناة أشهر وأفضل المسلسلات خاصاً التاريخية، وتعرضها على شاشتها لجذب المشاهد لمتابعتها، ومن هذه المسلسلات المسلسل الشهير قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

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