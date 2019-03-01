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قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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أكد محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو عسكر، في مُقابلة تلفزيونية رصدتها وكالة "سوا"، أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت للاحتلال من شعبنا في مسيرات العودة، مع قرب إتمام السنة الأولى لانطلاقتها.

وتابع: إن مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار.

ويشارك المواطنون في قطاع غزة بالاحتجاجات السلمية، في الجمعة الـ49 التي تحمل عنوان جمعة "باب الرحمة"، على الحدود الشرقية للقطاع.

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