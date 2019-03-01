وفاة أحد كبار قادة الحزب الاشتراكي في اليمن

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلن اليوم الجمعة عن وفاة السياسي اليمني الكبير علي صالح عباد "مقبل" امين عام الحزب الاشتراكي اليمني السابق بعد فترة مرض طويلة.

وأكدت وسائل إعلام يمنية وفاة علي صالح عباد بمنزله في العاصمة اليمنية صنعاء عقب صراع مرير مع مرض عضال، مشيرة إلى انه سيتم نقل جثمان الفقيد من صنعاء الى عدن تمهيدا لدفنه بمسقط رأسه بقرية الدرجاج في محافظة ابين.

ويعد علي صالح عباد من أهم وأبرز القيادات التي مرت على الحزب الإشتراكي اليمني منذ تأسيسه في جنوب البلاد، وتمكن من الحفاظ على الحزب حين اضطر قادة الصف الأول في الحزب للنزوح بعد الحرب التي شهدتها البلاد عام 1994.

وتجاوز مقبل الثمانين من العمر وكان يعاني من عدة أمراض.

يذكر أن على صالح عباد الذي تجاوز الثمانين من العمر كان من أبرز الشخصيات السياسية وأكثرها حضوراً خلال العقود الأربعة الماضية سواء من خلال المواقع القيادية التي تولاها في الحزب قبل الوحدة أو حضوره في الحياة السياسية في دولة الوحدة.

وفاة السياسي اليمني الكبير علي صالح عباد "مقبل" امين عام الحزب الاشتراكي اليمني السابق بعد فترة مرض طويلة ولم تقوم الحكومة بتقديم اي خدمة علاجية له خلال فترة مرضه.