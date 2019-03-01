وفاة أحد كبار قادة الحزب الاشتراكي في اليمن وفد قطري يتوجه إلى أبو ظبي عاجل : الجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في مسقط رأس عبدالملك الحوثي السعودية تعلن عن مفاجأة عسكرية ... 350 مليون قطعة حجور تصيب عبدالملك بالتخبط وتدخل جماعته في حالة طوارئ وصدور توجيهات عاجلة للمشرفين -سؤال الى الشرعية : أين القوات التي اعلن عن تحريكها الى حجور؟ الوفاة بسبب الهواتف تسجل معدلات غير مسبوقة بعد الاعلان عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن «حمزة بن لادن» - ترجيح تواجده في 3 أماكن الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة للمساعدة في القبض على بن لادن ترتيبات لتنظيم رحلات الطيران من وإلى مطار الريان بحضرموت معضلة السلام في اليمن
أعلن اليوم الجمعة عن وفاة السياسي اليمني الكبير علي صالح عباد "مقبل" امين عام الحزب الاشتراكي اليمني السابق بعد فترة مرض طويلة.
وأكدت وسائل إعلام يمنية وفاة علي صالح عباد بمنزله في العاصمة اليمنية صنعاء عقب صراع مرير مع مرض عضال، مشيرة إلى انه سيتم نقل جثمان الفقيد من صنعاء الى عدن تمهيدا لدفنه بمسقط رأسه بقرية الدرجاج في محافظة ابين.
ويعد علي صالح عباد من أهم وأبرز القيادات التي مرت على الحزب الإشتراكي اليمني منذ تأسيسه في جنوب البلاد، وتمكن من الحفاظ على الحزب حين اضطر قادة الصف الأول في الحزب للنزوح بعد الحرب التي شهدتها البلاد عام 1994.
وتجاوز مقبل الثمانين من العمر وكان يعاني من عدة أمراض.
يذكر أن على صالح عباد الذي تجاوز الثمانين من العمر كان من أبرز الشخصيات السياسية وأكثرها حضوراً خلال العقود الأربعة الماضية سواء من خلال المواقع القيادية التي تولاها في الحزب قبل الوحدة أو حضوره في الحياة السياسية في دولة الوحدة.
وفاة السياسي اليمني الكبير علي صالح عباد "مقبل" امين عام الحزب الاشتراكي اليمني السابق بعد فترة مرض طويلة ولم تقوم الحكومة بتقديم اي خدمة علاجية له خلال فترة مرضه.