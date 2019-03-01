وفد قطري يتوجه إلى أبو ظبي

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توجه وفد قطري، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن الدوحة، ستشارك في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقدها في الإمارات، مؤكدة أن "قطر ستشارك بوفد يترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، يوسف سلطان يوسف".
وتعد زيارة يوسف، إلى أبو ظبي، الأولى لمسؤول قطري رفيع المستوى، منذ بداية الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، عقب اتهامها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، تحت شعار "50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية".