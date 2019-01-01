عاجل : الجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في مسقط رأس عبدالملك الحوثي

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حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، تقدمًا جديداً في جبهة البقع شمال محافظة صعدة، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من تحرير جبال "البتيرا" و"مسيل الفرع" المطلة على قرى وائلة، كما سيطرت على مركز عمليات البتيرا الذي كانت تستخدمه المليشيا الانقلابية لإدارة عملياتها القتالية في جبهة البقع.
وأضاف بأن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي وتدمير آليات قتالية.
وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت- خلال اليومين الماضيين- من تحرير سلسلة جبال رشاحة وسلسلة جبال جشير بطول 23 كم، والتحم أبطال الجيش الوطني من كلا جبهتي كتاف والبقع.