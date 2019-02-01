حجور تصيب عبدالملك بالتخبط وتدخل جماعته في حالة طوارئ وصدور توجيهات عاجلة للمشرفين -سؤال الى الشرعية : أين القوات التي اعلن عن تحريكها الى حجور؟ الوفاة بسبب الهواتف تسجل معدلات غير مسبوقة بعد الاعلان عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن «حمزة بن لادن» - ترجيح تواجده في 3 أماكن الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة للمساعدة في القبض على بن لادن ترتيبات لتنظيم رحلات الطيران من وإلى مطار الريان بحضرموت معضلة السلام في اليمن مليشيا الحوثي تحتجز 6 شاحنات مساعدات في محافظة إب اليماني يطالب الأمم المتحدة تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم شاهد .. أغرب سيارة يمتلكها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات الخارجية الأميركية تناقش الوضع في اليمن مع مؤسسات دولية
مرت اسابيع مؤلمة على الحوثيين في مناطق حجور بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) ، تكبدوا فيها خسائر فادحة في الارواح والعتاد.
وفشل الحوثي منذ نحو 50 يوما في اقتحام حجور او تحقيق تقدم حقيقي يذكر باستثناء الحصار الذين يفرضونه ومعارك الكر والفر ، وتراجعهم في احيانا كثيرة من الهجوم الى الدفاع ، يقابل ذلك صمود اسطوري وانتصارات كبيرة لرجال القبائل الذي يدافعون عن انفسهم ومناطقهم بعزة وشموخ.
على وقع تلك الهزائم ، تحدثت مصادر في صنعاء عن توجيهات عاجلة اصدرها زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، للمشرفين في مديريات العاصمة بحشد المقاتلين ونقلهم إلى مديرية "كشر" بمحافظة حجة.
وتعيش جماعة الحوثي حالة طوارئ غير معلنة بشأن "حجور"، أدت إلى قطع إجازات المقاتلين الذين في زيارة لأهاليهم، وتحضيرهم للقتال ، فيما يتم سحب مقاتلين اخرين من جبهات اخرى والزج بهم في حجور التي كبدتهم خسائر كبيرة.
وامام صمود ابناء حجور واستبسالهم ، ما تزال الحاجة ملحة لتدخل ودعم من الشرعية والتحالف بصورة اكبر مما هو عليه الان.
ونفذ التحالف اربع عمليات انزال جوي خلال الايام الماضية تضمنت بعضها دعما بالسلاح ومعونات اغاثية وطبية.
فيما تساءل متابعون عبر (مأرب برس) عن مصير القوات التي اعلنت الدفاع اليمنية قبل ايام عبر موقع الجيش الرسمي (سبتمبر نت) تحريكها لفك الحصار عن حجور ومساندة ابنائها.