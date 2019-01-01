ترتيبات لتنظيم رحلات الطيران من وإلى مطار الريان بحضرموت معضلة السلام في اليمن مليشيا الحوثي تحتجز 6 شاحنات مساعدات في محافظة إب اليماني يطالب الأمم المتحدة تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم شاهد .. أغرب سيارة يمتلكها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات الخارجية الأميركية تناقش الوضع في اليمن مع مؤسسات دولية إندبندنت: بصمات إسرائيل واضحة في الغارات الهندية على باكستان خمسة أشياء "غريبة" يقوم بها كل جنين في رحم أمه تعرّف على الخطيب الذي يتجول في شوارع عدن وكفنه ملازم له في كل الأوقات وزير الأوقاف يشدد على ضرورة تربية الشباب على حب الوطن وشرف الدفاع عنه
واصلت مليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، احتجاز شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، إلى عدد من المحافظات الشمالية، عبر محافظة إب (وسط اليمن)، فيما قتل مواطن يمني بانفجار لغم حوثي في تعز اليمنية.
وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي في ميتم، المنفذ الشرقي لمدينة إب، احتجزت 6 شاحنات جديدة على متنها مساعدات إنسانية وأدوية قادمة من محافظة عدن " بحسب موقع بوابة العين"
وأكدت المصادر أن عدد الشاحنات المحتجزة ارتفع إلى 35 شاحنة بعضها يتبع منظمة اليونيسيف وأخرى تتبع للمنظمة الطبية الدولية، موضحة أن المليشيا عادة ما تفرض إتاوات ورسوم على الشاحنات تصل إلى مبالغ طائلة، غير أن الأسباب الحقيقية للاحتجاز هذه المرة ترجع إلى أن المواد الإغاثية قدمت عبر ميناء عدن.
وذكرت مصادر حقوقية أن الحوثيين يضغطون على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل اعتماد آلية النقد بدلا عن المساعدات العينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف تمويل خزينة ما يُسمى بـ "المجهود الحربي".