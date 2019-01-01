مليشيا الحوثي تحتجز 6 شاحنات مساعدات في محافظة إب

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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واصلت مليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، احتجاز شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، إلى عدد من المحافظات الشمالية، عبر محافظة إب (وسط اليمن)، فيما قتل مواطن يمني بانفجار لغم حوثي في تعز اليمنية.

وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي في ميتم، المنفذ الشرقي لمدينة إب، احتجزت 6 شاحنات جديدة على متنها مساعدات إنسانية وأدوية قادمة من محافظة عدن " بحسب موقع بوابة العين"

وأكدت المصادر أن عدد الشاحنات المحتجزة ارتفع إلى 35 شاحنة بعضها يتبع منظمة اليونيسيف وأخرى تتبع للمنظمة الطبية الدولية، موضحة أن المليشيا عادة ما تفرض إتاوات ورسوم على الشاحنات تصل إلى مبالغ طائلة، غير أن الأسباب الحقيقية للاحتجاز هذه المرة ترجع إلى أن المواد الإغاثية قدمت عبر ميناء عدن.

وذكرت مصادر حقوقية أن الحوثيين يضغطون على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل اعتماد آلية النقد بدلا عن المساعدات العينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف تمويل خزينة ما يُسمى بـ "المجهود الحربي".