شاهد .. أغرب سيارة يمتلكها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة لإمارة أبوظبي الإماراتية، والتي وصفوها بـ "الوحش".
ويمتلك آل نهيان مجموعة من السيارات وصفت بأنها الأغرب بدون منازع، حيث تعتبر بالغة الضخامة إلى جانب كونها كلاسيكية.
وتمتاز سيارات الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، بأنها محض تصميمات جذابة من دون محركات أو أجزاء ميكانيكية لإمكانية قيادتها، إلا أن بعضها الآخر يمتلك محرك وعجلة قيادة حقيقية تحولها إلى وحوش على الطريق بمعنى الكلمة.
وتشير التكهنات إلى أن سيارة "الضبيان"(الوحش) مزودة بكاميرات والعديد من أنظمة مساعدة السائق كي يمكن قيادتها بسهولة، خاصة أن تصميمها يضع مقصورة السائق في الخلف، بما يعيق رؤية الطريق بشكل كبير، إلا أن هذا بالطبع لا يمنع الشعور بالإعجاب والهيبة لدى أغلب من شاهدها.