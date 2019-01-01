الخارجية الأميركية تناقش الوضع في اليمن مع مؤسسات دولية

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اجتمع جون ساليفان نائب وزير الخارجية الأميركي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين الخميس مع ممثلين عن منظمات دولية وغير حكومية لمناقشة الوضع في اليمن.

وجدد ساليفان خلال الاجتماع دعوة الولايات المتحدة للحكومة اليمنية والحوثيين إلى تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد بسرعة ومواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل دفع العملية السياسية.

وتوافق المجتمعون على أنه يجب على كل الأطراف اتخاذ خطوات لتطبيق اتفاقيات السويد وأشاروا إلى أهمية إعادة وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر.

وجدد المجتمعون دعوة كل الأطراف إلى تحسين وصول السلع التجارية والإنسانية إلى مرفأي عدن والحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية وإزالة العقبات البيروقراطية المفروضة على العاملين في المجال الإنساني.