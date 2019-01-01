اليماني يطالب الأمم المتحدة تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم شاهد .. أغرب سيارة يمتلكها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات الخارجية الأميركية تناقش الوضع في اليمن مع مؤسسات دولية إندبندنت: بصمات إسرائيل واضحة في الغارات الهندية على باكستان خمسة أشياء "غريبة" يقوم بها كل جنين في رحم أمه تعرّف على الخطيب الذي يتجول في شوارع عدن وكفنه ملازم له في كل الأوقات وزير الأوقاف يشدد على ضرورة تربية الشباب على حب الوطن وشرف الدفاع عنه تفاصيل الجريمة الحوثية النكراء التي هزت «تعـز» صحيفة أمريكية تكشف ما ستحصل عليه دول عربية مقابل "صفقة القرن" في فلسطين ما هو الاتفاق الذي أبرمته «أمريكا» اليوم مع «اليمـن»..؟
اجتمع جون ساليفان نائب وزير الخارجية الأميركي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين الخميس مع ممثلين عن منظمات دولية وغير حكومية لمناقشة الوضع في اليمن.
وجدد ساليفان خلال الاجتماع دعوة الولايات المتحدة للحكومة اليمنية والحوثيين إلى تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد بسرعة ومواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل دفع العملية السياسية.
وتوافق المجتمعون على أنه يجب على كل الأطراف اتخاذ خطوات لتطبيق اتفاقيات السويد وأشاروا إلى أهمية إعادة وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر.
وجدد المجتمعون دعوة كل الأطراف إلى تحسين وصول السلع التجارية والإنسانية إلى مرفأي عدن والحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية وإزالة العقبات البيروقراطية المفروضة على العاملين في المجال الإنساني.