قطر تحقق اكتشافا كبيرا للغاز خارج أراضيها وحدودها

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة "قطر للبترول" (حكومية)، عن تحقيق اكتشاف هام للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، في مياه قبرص الإقليمية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن البئر الاستكشافية "قلوكوس-1" في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول.

والاكتشاف الجديد، القريب من نطاق المياه الإقليمية المصرية، تم بالتعاون بين "قطر للبترول" وشريكتها "إكسون موبيل".

ولم تعلن الشركة عن حجم احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة في البئر الجديد، بحسب "روسيا اليوم".

والاكتشاف هو الثاني للشركة في غضون أسابيع، حيث أعلنت "قطر للبترول" وشريكاتها، بقيادة شركة "توتال" الفرنسية، عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب أفريقيا.

وتعتبر قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أستراليا، بـ77 مليون طن سنويا، ومنتجة للنفط بمتوسط 600 ألف برميل يوميا.