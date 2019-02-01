قطر تحقق اكتشافا كبيرا للغاز خارج أراضيها وحدودها

إندبندنت: بصمات إسرائيل واضحة في الغارات الهندية على باكستان خمسة أشياء "غريبة" يقوم بها كل جنين في رحم أمه تعرّف على الخطيب الذي يتجول في شوارع عدن وكفنه ملازم له في كل الأوقات وزير الأوقاف يشدد على ضرورة تربية الشباب على حب الوطن وشرف الدفاع عنه تفاصيل الجريمة الحوثية النكراء التي هزت «تعـز» صحيفة أمريكية تكشف ما ستحصل عليه دول عربية مقابل "صفقة القرن" في فلسطين ما هو الاتفاق الذي أبرمته «أمريكا» اليوم مع «اليمـن»..؟ عقب توجيهات الرئيس «هـادي».. خمس مناطق عسكرية تستنفر كتائبها وتتحرك في مهمة بطولية انتظرتها قبائل «حـجـور» كثيرا من هم المستفيدون من التوتّر بين باكستان والهند؟ ضغوط إسرائيلية وأوروبية واسعة لإيقاف مسلسل تلفزيوني يبث من تركيا ويكتسح العالم
أعلنت شركة "قطر للبترول" (حكومية)، عن تحقيق اكتشاف هام للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، في مياه قبرص الإقليمية.
وقالت الشركة في بيان لها، إن البئر الاستكشافية "قلوكوس-1" في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول.
والاكتشاف الجديد، القريب من نطاق المياه الإقليمية المصرية، تم بالتعاون بين "قطر للبترول" وشريكتها "إكسون موبيل".
ولم تعلن الشركة عن حجم احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة في البئر الجديد، بحسب "روسيا اليوم".
والاكتشاف هو الثاني للشركة في غضون أسابيع، حيث أعلنت "قطر للبترول" وشريكاتها، بقيادة شركة "توتال" الفرنسية، عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب أفريقيا.
وتعتبر قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أستراليا، بـ77 مليون طن سنويا، ومنتجة للنفط بمتوسط 600 ألف برميل يوميا.