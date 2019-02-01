دراسة خطيرة عن مشروب الطاقة.. لا تتوقع ما يحدث

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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إذا كنت تعتقد أن مشروب طاقة واحد لا يضر، فربما تكون على خطأ، بعد أن وجدت دراسة أمريكية أن هذه المشروبات المعبأة بالكافايين مثل "ريد بول" و"مونستر"، ترتبط بمشاكل في القلب والأعصاب والمعدة.

خطيرة على الأطفال

وقال كبير الباحثين القائمين على الدراسة، الدكتور "جون هيجينز"، أستاذ الطب في كلية ماك جوفرن الطبية في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن إن "الكثير من الأطفال الصغار يستخدمون مشروبات الطاقة عندما يمارسون الرياضة، وهو وقت تحتاج فيه أن تكون وظيفة الشرايين في قمتها".

وأضاف: "ممارسة الرياضة تتطلب أقصى قدر من تدفق الدم حتى يمكن للأكسجين الوصول إلى الخلايا بسرعة، لكن مشروبات الطاقة التي تقلل قطر الأوعية تحد من تدفق الدم وتسليم الأكسجين".

وأشار إلى أن هذا يحمل القلب بمزيد من العمل في ظل أكسجين أقل، وهو ما يمكن أن يفسر لماذا تحدث حالات إصابة الاطفال بالسكتة القلبية بعد تناول مشروب طاقة.

بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتجرع الناس مشروبات الطاقة مرة واحدة ليحصلوا على التأثير الكامل، وقد يكون ذلك خطيرا.

وحذر الباحث من أن هذه المشروبات ليست مخصصة للأطفال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والنساء الحوامل أو المرضعات، والأفراد الذين يعانون من حساسية الكافيين، والذين يتناولون المنشطات أو العقاقير التي يتكون أساسها من الكافيين أو الذين يعانون من أمراض القلب، يجب أن يبتعدوا عن مشروبات الطاقة.

تضييق الأوعية الدموية

وشملت الدراسة 44 طالباً وطالبة من غير المدخنين في العشرينات من العمر، واختبر الباحثون تأثير مشروب الطاقة على الخلايا المبطنة للأوعية الدموية قبل وبعد المشروب، ثم بعد 90 دقيقة من ذلك، ووجدوا حينها أن القطر الداخلي للأوعية الدموية المختبرة أصغر بشكل كبير مما كان عليه من قبل.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير السلبي على الأوعية الدموية قد يكون مرتبطا بمكونات مشروب الطاقة، مثل الكافيين والتوراين والسكر والأعشاب الأخرى، والتوراين هو حمض أميني يروج له على أنه يعزز الطاقة، وأنه تم استخراجه في الأصل من السائل المنوي للثور، ومن هنا جاءت تسمية "ريد بول – الثور الأحمر".

وينوه الباحث إلى أن هذه الدراسة تعد صغيرة تبحث فقط في التأثيرات الحادة ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن مشروبات الطاقة تترك أثراً على الأوعية الدموية بشكل دائم، ومع ذلك، فإن الجمع بين السكر والمنشطات في هذه المشروبات ليس له فائدة مؤكدة.

وأضاف الباحث: "هناك طرق أفضل بكثير لتعزيز الطاقة، مثل الوقوف والقيام بالقليل من التمارين، وفي غياب فائدة يمكن الاعتماد عليها، فحتى مستوى منخفض من المخاطر غير مقبول".