أرطغرل يواصل سحق منافسيه على الفضائيات العربية والعالمية

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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واصل مسلسل "قيامة أرطغرل"، تربعه على عرش البرامج التركية، بتحقيقه أعلى نسب مشاهدة، حيث يستمر بحبس أنفاس المشاهدين نتيجة تطورات الأحداث، ومواجهة البطل "أرطغرل" لخصومه من المغول والبيزنطيين، الأمر الذي يتفاعل معه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وحازت حلقة، الأربعاء، نسب مشاهدة عالية لدى شركات قياس الرأي، متفوقا على بقية البرامج والمسلسلات المعروضة على قنوات عديدة، وهي نسب مرتفعة كما جرت العادة في هذا الموسم الخامس، منذ بدء عرض المسلسل، فضلا عن نسب مشاركة عالية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقة المذكورة، نجح أرطغرل، بالتغلب على مزيد من المكائد التي حاكها لها أعداؤه وخصومه، وخاصة المغول، باستخدام الحكمة والعقل، مظهرا القائد صاحب النظرة والرؤية بعيدة المدى، والتي أسست للمرحلة اللاحقة، وهي تأسيس الدولة العثمانية.

واستطاع أرطغرل، الذي يجسد دوره الممثل الشهير، إنغين ألتان دوزياطان، كسر خطة القائد المغولي "آلانجاك"، المتحالف مع خصم أرطغرل "باي بولاط"، بعد أن حاك له حيلة تهريب السلطان السلجوقي، ورفض منحه ما يريده من ضرائب منطقة الأناضول.

وفي الفيلم التعريفي بالحلقة المقبلة، ينتظر أن يواصل أرطغرل خطته للتقليل من مكانة القائد المغولي، عبر الاستيلاء على صندوق سري يطالب به سلطان المغول هولاكو، ومن ثم إنهائه بهدوء، في وقت يستطيع بحنكته استعادة ما فقده نتيجة المكائد، ومنها استعادته حكم مدينة "سوغوت" (جنوب شرق إسطنبول).

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وبانتظار انتهاء موسم هذا العام من "قيامة أرطغرل"، يتطلع المشاهدون، كما أسرة المسلسل، إلى العودة في العام القادم مع مسلسل "قيامة عثمان غازي"، في سلسلة جديدة.

مسلسل "قيامة عثمان غازي"، وبحسب معلومات متوافرة، سيستمر خمسة مواسم، ويلعب دور البطولة فيه الممثل الشهير، بوراق أوزجفيت.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.