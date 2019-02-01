شابة سعودية تتعرض لمحاولة القتل خنقا في ولاية أمريكية

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تعرضت المبتعثة السعودية مشاعر المسيري والتي تدرس في مدينة أنديانابلس بولاية انديانا الأمريكية للضرب والمحاولة قتل بعدما اقتحم شخص مجهول شقتها ومحاولة خنقها من دون سبب يُذكر.
و قالت عائلتها لصحيفة سبق: إن ابنتهم الطالبة مشاعر المسيري مبتعثة منذ نحو 3 سنوات ولم يتبق لها إلا 10 أشهر على التخرج، حيث كانت بمفردها داخل سكنها، وقام شخص مجهول بدخول من نافذة شقتها وقام بضربها ومحاولة خنقها وعند محاولة مقاومته والصراخ لاذ بالفرار، وقامت ابنتهم بتقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية إلا أنها لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب ولم تعر للبلاغ المقدم لها أي اهتمام.
وأضافت عائلة الطالبة : أن ابنتهم لا يوجد لها أعداء حيث إنها مبتعثة منذ نحو ثلاثة أعوام، وتعرضت قبل أسبوعين لتهديدات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ السفارة السعودية بأمريكا وأفادت بأنها في انتظار تقرير الشرطة التي باشرت الحادثة.
وناشدت العائلة السفارة السعودية بأمريكا بالتدخل بشكل عاجل وفوري لإنقاذ ابنتهم من أي حالة اعتداء تتعرض لها، حيث إن الشرطة التي باشرت القضية لم تتفاعل مع بلاغهم بالشكل المطلوب.
وقامت ابنتهم بمراجعة الشرطة والتي أفادت بأنه لا يوجد أي بلاغ عن الحادثة على الرغم من أنها تقدمت بالبلاغ في ليلة الحادثة نفسها وحضر رجل الأمن وقام بمعاينة الشقة.