تعرّف على الخطيب الذي يتجول في شوارع عدن وكفنه ملازم له في كل الأوقات

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قال خطيب مسجد الخليل في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد، محمد علي عثمان، إنه بات يحمل كفنه في يده عند مغادرة منزله في ظل المخاطر الكبيرة وعمليات الاغتيالات التي طالت الخطباء والدعاة في المدينة.
وذكر عثمان- في تصريح على هامش اللقاء التشاوري الأول الذي عقده أئمة وخطباء مساجد عدن،امس الأربعاء، في قاعة الاتحادية بالمدينة- بأنه «يتجول في شوارع عدن وكفنه ملازم له في كل الأوقات، وإنه يغادر منزله وهو مستعد للموت».
وقال وكيل وزارة الأوقاف محمد مشدود إن أكثر من 30 إماماً وخطيباً جرى اغتيالهم في عدن، فيما أجبرت عمليات الاغتيالات أكثر من 200 آخرين على النزوح خارج البلاد.
في السياق، طالب بيان صادر عن أئمة مساجد وخطباء عدن وزارة الداخلية بالتحقيق في قضايا الاغتيالات التي طالت بعضهم، وكشف نتائجها للرأي العام، وكشف الجهات التي تموّل عمليات الاغتيالات سواء كانت محلية أو إقليمية.
كما طالب بتقديم قتلة الشيخ/ عبدالرحمن مرعي إلى العدالة، والكشف عمن مولهم.
وطالب البيان وزارة الداخلية تأمين حياة خطباء وأئمة ودعاة المساجد في عدن، مؤكداً على إدانة كل صور الإرهاب والقتل الخارجة عن القانون والاعتقالات التعسفية والسجون السرية والإقصاء والتهميش.
ووفق البيان فإن «من تبقى من الخطباء والدعاة ما يزال يخشى طلقات الغدر من المجرمين».
من جهة، قال وكيل وزارة الأوقاف محمد مشدود إن أكثر من 30 إماماً وخطيباً جرى اغتيالهم في عدن، فيما أجبرت عمليات الاغتيال أكثر من 200 آخرين على النزوح خارج البلاد.