وزير الأوقاف يشدد على ضرورة تربية الشباب على حب الوطن وشرف الدفاع عنه

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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أكد وزير الأوقاف والارشاد الدكتور أحمد عطية ،اليوم على أهمية تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والإنتماء اليه في نفوسهم وتهيئتهم لمواجهة كافة الافكار والمفاهيم المغلوطة والمتطرفة وتحصينهم من تلك الافكار الهدامة .

وشدد الوزير عطيه خلال اختتامه للمسابقة القرآنية التي نظمتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم برعاية وزارة الاوقاف والارشاد، على ضرورة تربية أبنائنا على حب الوطن وحب الانتماء اليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية والتصدي لكافة محاولات المليشيات الحوثية الانقلابية استهداف الهوية الوطنية وطمس معالمها وتشويهها وتزييف وعي النشء و الشباب بأفكارهم السلالية والكهنوتية المغلوطة.

وأشار الى أن مثل هذه القيم والمفاهيم هي من صميم العقيدة السليمة التي أمر بها ديننا لاسلامي الحنيف وحث على الالتزام بها في أكثر من موضع في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

مشيدا بدور الجمعية في تخريج الكثير من حفظة كتاب الله الكريم في كثير من المحافظات اليمنية و مساهمتها البارزة في بناء وتنشئة الاجيال الصاعدة تنشئة قرآنية سليمة ،بعيدا عن التطرف والغلو والارهاب بكافة أشكاله وصوره .

وكانت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم قد اختتمت اليوم في مدينة مأرب ، مسابقة (في رحاب القران الكريم) الذي سيتم عرضها في قناة اليمن الفضائية خلال شهر رمضان القادم، بمشاركة 60 حافظا وحافظة من (18) محافظة وذلك في فئات القراءات العشر والقراءات السبع والقرآن كاملاً بالإجازة والقرآن كاملاً وفئة العشرين جزء

وفي نهاية الفعالية كرم وزير الاوقاف أعضاء لجنة التحكيم والمنظمين لهذه المسابقة بالشهائد التقديرية ، وتسلّم من قيادة الجمعية درع الجمعية له ولمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ، وذلك عرفانا بدعمها المستمر والمتواصل للجمعية وانشطتها وفعالياتها المختلفة خلال الفترة الماضية .

حضر إلاختتام علي الفاطمي وكيل محافظة، وطارق عالب القرشي الوكيل المساعد لوزارة الاوقاف والارشاد، ومدير عام مكتب الاوقاف والارشاد حسن القبيسي، ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية العمل حسن الشبواني، وعدد من العلماء والخطباء والمرشدين في المحافظة.