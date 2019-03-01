تفاصيل الجريمة الحوثية النكراء التي هزت «تعـز»

الجمعة 01 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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ارتكبت مليشيا الحوثي جريمة نكراء خارجه عن قيم ومبادئ اليمنيين والمسلمين والإنسانية جمعا، هزت محافظة تعز جنوب غربي البلاد واليمن ككل..

وقالت مصادر محلية إن المليشيا الحوثية أقدمت الثلاثاء الماضي على اختطاف، فتاتين من إحدى قرى مديرية مقبنة غربي تعز.

وقال مصدر محلي إن المليشيات الحوثية اختطفت ياسمين وهيفاء فرحان الزراري، من قرية جورانة بمديرية مقبنة، بهدف الضغط على شقيقهما لتسليم نفسه للمليشيا.

وأتى اختطاف الفتاتين عقب هروبهما إلى مقبنة بعد أسبوع من تفجير مليشيات الحوثي منزلهما في قرية الزراري جنوبي مديرية شرعب الرونة غربي مدينة تعز.

وأعلنت مليشيا الحوثي، الأربعاء، قتل ماجد فرحان الزراري المكنى (ابو حفص)، ويتهموه بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة، وبتشكيل خلايا لتنظيم القاعدة في مديريتي مقبنة و شرعب الرونة.

ولا يعرف مصير الفتاتين ياسمين وهيفاء الزراري بعد تصفية شقيقهما من قبل مليشيات الحوثي في ظروف غامضة.

ولقيت هذه الجريمة البشعة استنكاراً واسعاً في أوساط شرائح المجتمع اليمني بمختلف توجهاتها وانتماءاتها.