عقب توجيهات الرئيس «هـادي».. خمس مناطق عسكرية تستنفر كتائبها وتتحرك في مهمة بطولية انتظرتها قبائل «حـجـور» كثيرا

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدرت وزارة الدفاع اليوم الخميس 28 فبراير 2019 م توجيهات عسكرية هامة موجهة إلى عدد من قادة المناطق العسكرية بشأن إسناد قبائل «حجور» وكسر الحصار الحوثي المفروض على المنطقة محددة فترة 72 ساعة لتنفيذ التوجيهات.

وبحسب وثيقة صادرة من مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للجيش الوطني والتي حصل "مأرب برس" على نسخة منها نصت التوجيهات بتحريك 8 كتائب عسكرية من مناطق عسكرية مختلفة للتوجه إلى محافظة حجة لفك الحصار على قبائل «حجور»

ووفقا للوثيقة فقد جاءت التوجيهات الموجهة إلى قادة المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيضة بناءً على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس ووزير الدفاع، بتحريك الكتائب إلى معسكر التحالف في الوديعة لنقلهم إلى المنطقة العسكرية الخامسة، في مهمة فك الحصار الحوثي عن «حجور»

وتمكن رجال القبائل بحجور امس الاربعاء من تحقيق تقدما متسارعا اوصلهم الى مناطق استراتيجية تطل على وادي وجسر مور الواقع شرق منطقة العبيسة وكذا اسقاط طائرة مُسيرة تابعة للمليشيا ايرانية الصنع حاولت الاقتراب من مواقع يتمركز فيها رجال القبائل .

وتخوض قبائل حجور منذ عدة اسابيع معارك عنيفة ضد الميليشيات، التى تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها لمنازل المواطنين.