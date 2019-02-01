باكستان تقرر موقف نبيل .. يفاجئ الهند

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، إنه سيتم إطلاق سراح الطيار الهندي الجمعة، معتبرا ذلك بادرة سلام.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها "خان" أمام البرلمان، الخميس، لمناقشة التوتر المتصاعد على الحدود بين بلاده والهند، حسب موقع قناة "جيو نيوز" المحلية (خاصة).

وأضاف "قررنا إطلاق سراح الطيار الهندي المحتجز، الجمعة، كبادرة سلام".

وشدد على ضرورة عدم رؤية جهود باكستان لتخفيف التوتر مع جارتها الهند على أنها ضعفا.

ولفت "خان" إلى سعيه التواصل مع حكومة الهند الأربعاء.

وقال "حاولت الاتصال هاتفيا برئيس الوزراء ناريندا مودي، لإبلاغه أننا نريد تخفيف التصعيد، لكن لم يتحقق الاتصال"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، انتقد "خان" تحميل باكستان مسؤولية الهجوم الذي استهدف قوات هندية في 14 فبراير/ شباط الجاري في جامو وكشمير، والتسرع في إصدار اتهام بحق بلاده في غضون 30 دقيقة، على حد تعبيره.

وأضاف "لقد قدمت لنا الهند اليوم ملفا (يشمل معلومات حول الهجوم الإرهابي) وذلك بعد يومين من مهاجمتها لنا".

وأسقطت باكستان مقاتلة هندية كان يقودها الطيار الهندي "ابهيناندان فارتثامان"، في اشتباك جوي نادر بين الجارتين النوويتين فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه صباح الأربعاء؛ حيث أسرت إسلام أباد طيارا هنديا.

وأدى الحادث الذي يأتي في سلسلة من الأحداث الخطيرة بين البلدين، إلى زيادة التوترات، ودفع دولا كبرى من بينها الصين والولايات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.