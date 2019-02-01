عائلة بريطاني محتجزة في اليمن

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس- مارب

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قالت عائلة بريطانية إنها تشعر بالإحباط من حكومة بلادها بسبب إخفاقها في تأمين إطلاق سراح أحد أبنائها المحتجز في اليمن منذ 2017م ونقل تلفزيون BBC عن روبرت كامينغز أن عائلته تشعر بالإحباط من جانب حكومة المملكة المتحدة بسبب إخفاقها في تأمين إطلاق سراح لوك سيمونز.

تم القبض على سيمونز 26 عاما من كجاسوس مشتبه به من قِبل الحوثيين في عام 2017. وقال وزير الخارجية جيريمي هانت إنها "حالة مزعجة للغاية" بعد أن ألقى عضو البرلمان عن كارديف-

حيث ينتمي لوكي- الضوء على محنته. ولد لوك وترعرع في جنوب ويلز، وتحول إلى الإسلام في أواخر سنوات مراهقته - أخذ اسم جمال. في سن العشرين، قام بالحج إلى مكة قبل السفر إلى مصر ثم إلى اليمن، حيث كان يدرّس اللغة الإنجليزية وتزوج هناك.

وقد أخبر صديق لوك عائلته في كارديف أنه قد تم نقله إلى سجن سياسي وتعرض للضرب المبرح. وقالت العائلة "قال إن لوك سيقع تحت حكم الإعدام إذا وجدوا أنه مذنب بالتجسس، والذي كنا نظن أنها تهمة سخيفة في ذلك الوقت".

لقد شعرت والدته، جين لورنس ، بالعجز. وقالت: "كأم تريد الحصول على تلك الطائرة وتذهب إلى اليمن وتفعل شيئا - ولكن لا يمكن ذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الإفراج عن محتجز لدى الحوثيين بمساعدة من دولة الإمارات العربية المتحدة.